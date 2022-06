Garajes: 15 Diseños para casas modernas como la tuya

La casa perfecta no se refiere a una mansión de lujo o una casa despampanante a la orilla del mar. Habitaciones cómodas, un programa de áreas que se adapte a nuestras necesidades y el estilo de nuestra preferencia son 3 claves sencillas para tener la casa perfecta. Pero también, debemos recordar un área muy importante dentro de la vivienda que a veces suele pasarse por alto: El garaje. Éste lugar por no necesitar de una gran infraestructura puede llegar a menospreciarse, dejando a un lado una infinidad de diseños y estilos increíbles que pueden hacer de éste espacio un complemento perfecto para toda la vivienda.

Preocuparse por el diseño del estacionamiento debe ser algo que no pasemos por alto, así que si aún no has diseñado tu garaje, aquí tienes 17 ideas maravillosas para que te inspires y tomes nota.