10 Baños pequeños ¡con muchas ideas para copiar!

Si el baño pequeño da hacia el patio trasero de la casa no dudes en aprovechar esta imagen como parte de la decoración y el estilo del mismo. Tienes varias ventajas que seguramente no habías notado antes y pensabas que el usuario no tendría privacidad suficiente pero te equivocabas: Primero, aprovecharás la luz natural que pasa por la ventana. Segundo, no hará falta mucha decoración gracias a las platas de fondo y todo el paisaje.