Tips a considerar para el diseño de la oficina en casa

La oficina en casa, debe ser la oficina de nuestro sueño, esa que también quisiéramos que fuera, aunque no esté ubicada en la casa. Aquella que eleve nuestra moral, alivie el estrés y aumente la productividad. La primera restricción es en relación al espacio disponible para esa oficina. Si se trata de un espacio privado o de un espacio dentro de un área común. Cuando no tenemos otra opción que hacer un camuflaje de oficina dentro del área común, no debemos calificarla de oficina propiamente dicha; sería más bien un área de trabajo. Se trataría entonces de un espacio con naturaleza transitoria y multipropósito, que estaría subordinado a la decoración del espacio principal; proyectando su personalidad.

Pero si contamos con un espacio privado, bien sea amplio o limitado, algunas consideraciones te aconsejo tomes en cuenta, como las que te relato a continuación.