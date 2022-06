11 Cocinas hermosas para hacerlas en tu patio

La cocina inconforme con ser la protagonista ahora se muda para el patio o la terraza. Ella pensó que así es más agradable y monopoliza todas las veladas. Cualquier cosa que se haga al aire libre o a una parte de él, tendrá visitantes constantes. Los hijos no saldrán de casa y sus amigos vendrán. Que estrategia tan simpática para lograr la unión familiar. No habrá oportunidad para el fastidio o el tedio. Y aquello que podía ser una faena pesada se ha convertido en la más agradable a la luz de la terraza. Incluso todos la quieren ordenar, sin dejar nada sucio a su alrededor. Es el lugar más preciado de la casa. Allí se celebraran los cumpleaños y los días de navidad. De manera que no escatimes invirtiendo para la cocina en la terraza.

Te invitamos a estos patios y terrazas, así te motivaras más.