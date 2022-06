10 Cocinas con hornos empotrados ¡para copiarlos todos!

Al momento de pensar en cocinas creemos que siempre se tratará de lo mismo: la estufa en un costado, el lavaplatos y la encimera pero no pensamos en dónde podríamos integrar ese horno de gran tamaño que tanto hemos deseado. Cuando estamos atravesando una remodelación o compra de apartamento debemos considerar la posibilidad de que ese horno pueda formar parte del conjunto, y si no está instalado… ¡Ya es hora para tenerlo! En este libro de ideas queremos demostrarte que no se trata simplemente de espacio si no más bien de diseño. Tener un horno en la cocina es tan accesible estos días que por ello te mostraremos estos increíbles modelos. ¡Haz de tu cocina el lugar ideal!