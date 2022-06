Ten un jardín como los del Asia Tropical

Si pensabas que solo en el trópico se daban éstas bellas plantas salvajes, estás equivocada. Porque en los climas de tipo cálidos, secos y áridos, son propicios los jardines tropicales. Lo importante es que consideres cuándo será la época de sequía -para que estés preparada- y las riegues con frecuencia. Aunque lo ideal es el clima caliente, de aproximadamente unos 30C, así como un clima húmedo.

Si no existe un equilibrio en la temperatura lo que puede suceder es que las plantas no crezcan o no se reproduzcan como de costumbre. Eso sí debes estar muy pendiente en la época de invierno, por eso te recomendamos colocarlas en macetas y tenerlas en un área cubierta y protegida.