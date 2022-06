Cómo tener un patio precioso en 5 pasos

Como buen lugar al aire libre, decorarlo con plantas es el toque que no puede faltar. En materos, como un jardín vertical o con plantas colgantes, cualquiera que sea la opción no solo le aporta color a tu patio sino también mucho aire puro. No importa si tambien tienes jardín, aunque sea opta por plantas pequeñas pero no las dejes por fuera. Si además el mobiliario tiene toques de madera (la mesa, una silla) mucho mejor, porque no hay nada que evoque más a la nturaleza que este material cálido por excelencia y unas hermosas plantas.

Procura elegir plantas que también puedan dar flores, como la hibiscus, que da cayenas, por ejemplo.