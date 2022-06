Una casa sencilla pero repleta de estilo

Si te inclinas por un diseño minimalista toma en cuenta que las escaleras no pueden ser la excepción. No las veas como otro artículo decorativo sin importancia y aprovéchalas como como una herramienta que te permita sacarle el máximo provecho al estilo que deseas imponer. Ubícalas de manera que no resten luz ni espacio a tu casa y ya verás cómo se vuelven automáticamente el centro de atención para vecinos e invitados.