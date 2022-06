El cuarto de los chamos: Sacar espacio donde no lo hay

Otra excelente alternativa para almacenar y poner en orden todas las cosas del cuarto del pequeño, son las cajas. Estas son ideales para remplazar closets y estantes, o incluso para tenerlos juntos. Puedes destinarlas para mantener de forma ordenada los juguetes, zapatos y demás implementos. Además de ser muy utilices para guardar todas las cosas extras que no consigues ponerle lugar en la habitación, también puedes usarlas como elemento decorativo, las plásticas transparentes son resistentes y le dan un plus estético al espacio. Si quieres conseguir otras ideas para el almacenamiento de las habitaciones, no dejes de visitar el perfil de Elfa Deutschland.