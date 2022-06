¡Año nuevo, Cocina nueva! – ¿Por dónde empiezo?

No importa si quieres una cocina americana o una amplia cocina industrial: Lo primero es instalar los muebles y electrodomésticos grandes y después sí dedicarnos a darle forma a la cocina en términos de accesorios y decoración. También es recomendable hacer un boceto antes de la construcción y la instalación de cada equipo. El hecho de poder ubicar todos los elementos en la cocina dejando despejado el camino hacia la puerta principal, te ahorrará no sólo la larga espera por un artículo en particular, sino que evitará inconvenientes en el transporte. Es importante tener el asesoramiento de un técnico al conectar los grandes electrodomésticos como la cocina.