9 Ideas para retapizar el sofá tu sala

Los profesionales de REDESIGN INTERIORS nos muestran esta increíble sala llena de colorido y texturas divertidas, que a pesar de no verse prolijas combinan a la perfección, lo cual la convierte en la elección ideal para destacar un área en particular imponiendo un estilo particular más bohemio y menos convencional. Observemos cómo este sofá de dos puestos tiene diferentes tapizados: uno floreado y otro con diversos colores.