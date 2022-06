Modifica tus espacios derribando paredes internas

Una vez seleccionada la pared, pasa a los planos de tuberías de agua y de electricidad ya que si el muro llegase a tener circuitos eléctricos o ramales de tuberías habría que asesorarse con un plomero o electricista para replantear estas conexiones. Busca paredes que no tengan piezas sanitarias conectadas y muros donde preferiblemente no existan interruptores o enchufes, aunque esto no es garantía de que internamente puedan existir otras conexiones. Lo más recomendable para verificar esto en paredes de drywall es simplemente removiendo uno de los paneles para exponer su interior así no se realiza la inspección de una manera muy invasiva.