13 Pequeños proyectos para modernizar tu casa ya

Piso de madera: Los pisos de madera no pasan ni pasarán de moda, es por ello que colocarlos es una excelente opción, no solo para modernizar tu casa ahora, sino en un futuro. Aunque esta sí es una inversión que requiere de un mayor presupuesto no te arrepentirás. También puedes optar por algo como los vinilos autoadhesivos , son más accesibles y puedes conseguirlos en el diseño que asemeje madera.