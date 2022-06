11 Ideas de pérgolas para lucir la entrada de tu casa

Debemos tener claro que las pérgolas no son para proteger espacios, es decir, no te darán sombras y tampoco impedirán el paso de la lluvia, a menos que hagas una modificación y coloques paneles entre cada viga que permitan una mejor protección, que sería lo más recomendable para el garaje, pues no solo protegerá el carro, sino que irá perfecto con el resto del diseño de la casa.