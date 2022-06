Dale texturas increíbles a tus paredes

Como un mosaico tú puedes utilizar ese lienzo como la mejor de todas. Y no es que vas a pegar piedra por piedra, ellas ya vienen en lajas y piezas pegadas, ¡imagina entonces cuántas tendrían que instalar! Para nuestra suerte solo debes elegir en qué zona la vas a querer y en donde no. El mejor consejo es no revestir más paredes de la misma área para no embotar la habitación con tanta textura.