¡Qué bello! Aprovecha al MÁXIMO el espacio de tu jardín

Las características de tu cerca perfecta variaran dependiendo de la zona donde vivas, si es fría o muy caliente, insegura, etc. Sin embargo, una buena cerca debe ser resistente, bonita y no ocupar más espacio del necesario. Las cercas de madera son ideales para estar en el exterior, pues son bonitas y de larga duración a pesar de que la humedad puede inflarlas si no se les hace un buen mantenimiento. Por su parte las cercas de hierro son resistentes, soportan tanto el calor como el frío y con un debido mantenimiento pueden protegerse del óxido. Para aprovechar mejor el espacio de tu pequeño jardín, es recomendable sacarle el jugo a tu cerca, mediante la incorporación de cultivos verticales o la creación de una pared natural con apariencia selvática. No hay nada mejor que tener en tu casa elementos de fácil mantenimiento, que la hagan lucir impactante, sin tener acres de tierra. ¡Con un poco de imaginación y las ideas correctas esto puede lograrse!