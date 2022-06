Cómo evitar cometer estos errores al amoblar tu casa

Ciertamente la decoración de las casas, refleja la personalidad y los gustos que tiene la persona que la habita. Cuando recién empezamos un nuevo proyecto de vida con un nuevo hogar, nos emociona la idea de decorarlo y diseñarlo a nuestro estilo. Sin embargo, existen varias cosas que se deben considerar al momento de elegir los muebles que vamos a escoger para cada habitación, puesto que probablemente los mantengamos por un buen tiempo.

Además de verificar que sea de calidad para que garantice una mayor duración, asegúrate de no cometer errores comunes que luego puedan complicarte el cambiar el diseño y estilo si lo deseas. Es importante por ejemplo, que los muebles que escojas no sean muy representativos de una sola tendencia, es decir que no sea algo que caduque en el tiempo con facilidad. Lo mejor es optar por algo más clásico y tradicional, que se mantenga con el paso del tiempo y que puedas sin problema alguno, amoldar con pequeños elementos a nuevos estilos. Hay ciertas reglas que se deben respetar, para conseguir como resultado una casa armoniosa, con estilo y con una perfecta distribución del espacio. Apóyate en estas ideas para crear el espacio que siempre quisiste.