¡6 maneras de hacer que cualquier habitación luzca más luminosa!

En Venezuela la falta de sol no es un problema, de hecho pareciera como si este astro tuviera una particular preferencia por iluminar con potencia esta tierra de gracia. No obstante, hay zonas de cualquier casa propensas a no recibir tanta luz, lo cual puede resultar un alivio en los días muy calurosos o, por el contrario, un poco deprimente durante los días lluviosos. Lo cierto es que, en cualquier caso, existen varios truquitos para convertir una habitación oscura en un lugar más brillante. Por ejemplo, con solo cambiar el color de esa habitación o los bombillos de la lámpara podrías crear un cambio del cielo a la tierra. Lo mismo pasaría si decidieras cambiar la decoración por una de estilo minimalista, ya que esta ayudaría a que cualquier habitación parezca más espaciosa y luminosa. ¡Si quieres aprender otras técnicas para agregarle más luminosidad a cualquier habitación, sigue leyendo detenidamente!