6 Principios del Feng Shui que no pueden faltar en tu casa

Como creyentes del traspaso de energía, el Feng Shui indica que no debemos tener la cama directamente frente la puerta de la habitación o del baño, debido a que podríamos recibir energía externa negativa para nosotros. Por lo que se recomienda colocar la cama a un costado donde no se tenga acceso directo a la entrada. No cuelgues nada pesado encima de la cama, así como dormir bajo las vigas.