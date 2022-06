6 Cocinas que te debes copiar si tienes poco espacio

Si tu cocina no es amplia y tienes el tope no muy ancho, este tipo de superficie de trabajo para picar, limpiar o preparar los platos de la comida, es importante tenerlos, no ocupan espacio ya que pueden ser como este que se guarda dentro del mueble, los hay también plegables. Una gran ayuda de espacio, en las cocinas pequeñas, funcionales y prácticos.