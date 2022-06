11 Bares con parrillera que te le tienes que enseñar a tu albañil

A todos nos encanta disfrutar de una buena parrilla en compañía de amigos y familiares para celebrar una ocasión especial o simplemente reunirse para conversar y compartir un rato. Existiendo miles de diseños de asadores y parrillas construidas, escoger una para la casa es algo que puede volverse un poco complicado o costoso de fabricar, sin embargo, el día de hoy te presentamos no 1, sino 11 soluciones para éste percance. Los diseños que verás a continuación no se conforman con ser solo una simple parrillera, ¡Al contrario! Fusionando usos y áreas de trabajo, hemos reunido para ti 11 parrilleras con bar incluido para que puedas copiarlas sin problema. Así que contacta a tu albañil de confianza para que ponga manos a la obra, te aseguramos que después, no podrás sacar a los invitados de tu casa (¡Sobre todo a los que tengan unas copitas de más!)