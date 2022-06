Consejos simples para ayudar a vender tu casa

Este detalle funciona como los olores agradables, ¡la idea es que los futuros compradores se lleven a tu hogar en el recuerdo! decorar con flores naturales no solamente es romántico y estético, también hace parecer los lugares apacibles y frescos. No importa si la casa ya se encuentra totalmente desocupada, colocar un pequeño florero en el mesón de la cocina, por ejemplo, hará la diferencia ¡siempre habrá un espacio! y preferiblemente usa truquitos para que las flores duren más tiempo y no tengas que cambiarlas tan pronto, como agregarle un poco de azúcar al agua.