Cómo planificar un negocio de MERCADO DE PULGAS

Un mercado de Pulgas o Bazar es un espacio físico donde concurren compradores y vendedores de productos usados o de poco uso, con un valor transaccional favorable para el comprador y el vendedor. Estos mercados constituyen una solución para todas las partes involucradas. El vendedor obtiene recursos monetarios en lugar de botar a la basura o regalar productos que no usa o que no desea guardar por cualquier motivo. Por otro lado el comprador le asigna a ese producto un valor de uso y también un valor de mercado. En este último caso, me refiero a los restauradores o recuperadores que con clase y arte restauran y vuelven a la vida muebles, libros y objetos diversos, lámparas, accesorios, etc. Es un nuevo nacimiento para estos productos que encuentran manos que los vuelven a amar y continúan con la función original por la cual el ser humano alguna vez los construyó. Ganan todos. Quiero contarte algunos lineamientos para constituir estos mercados. Los cuales, no necesariamente deben ser hipermercados de pulgas, pueden ser micromercados de pulgas también. En Venezuela, esta alternativa debe ser motivadora y debe considerarse prestigiosa en la medida de que se lleve a cabo de manera estética, artística, organizada, limpia, con clase y solidaria.