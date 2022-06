¡Especial Casas Prefabricadas!

¿Y si te dijera que en vez de construir tu casa puedes pedir que te la manden por correo? Bueno, quizás estoy exagerando un poco, pero sí es cierto que una buena casa no tiene por qué ser construida sino también ensamblada. Proyectos tradicionales de construcción pueden llevar años en completarse, más aún con la inflación ridículamente exorbitante a la que estamos acostumbrados; el precio de los materiales no es el mismo hoy del que será (por ejemplo) el jueves que viene. Así que no le tengas miedo a las nuevas soluciones. La arquitectura contemporánea es contemporánea porque resuelve problemas de hoy, y una buena alternativa para las dificultades que hoy afrontamos, es esa; casas prefabricadas

¿La quieres ver por dentro? Haz click aquí.