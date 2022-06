Cómo tener una casa SANA Y SEGURA

Ya has visto todo los detalles para logar una casa saludable y no contaminarnos de ella. No concluye esto aquí. Ya se evaluó la higiene y la no contaminación. Ahora debes considerar la alimentación no contaminante y sana, el uso de agua potable y de alimentos sanos y orgánicos, no modificados genéticamente o transgénicos.

Se que piensas que es demasiada responsabilidad para que la casa sea sana, pues te digo falta más. Un hogar sano, es un hogar de paz, de armonía y de amor que convive en una casa sana. Esmérate en eso, seras muy feliz.

Si te gustó este artículo, te encantarán las 8 maneras de tener un hogar ecológico.