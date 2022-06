6 evidencias de buena arquitectura caraqueña

Las grandes cubiertas son una herencia de la modernidad, no se si recuerdan por ejemplo, la espectacular cubierta diseñada por el arquitecto Fruto Vivas y el ingeniero Torroja para en el Club Táchira en el año 1955. En esta ocasión les muestro esta obra maestra de total impacto realizada con mucha maestría por el arquitecto Puchetti para el Edificio de Deporte y Servicios de Tenis del CIV. Una enorme cubierta de madera para un club que se pliega , me recuerda a aquel juego de infancia que hacíamos con una hoja de papel en origami, ¿lo recuerdan? Esta hermosa cubierta no sólo brinda una espectacular sombra, sino que enmarca el paisaje y recoge aguas de lluvia.