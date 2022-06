8 Cabeceros de cama que tú puedes hacer hoy mismo

Finalmente, te traemos esta idea, la cual no solo nos permite entender lo muy bien que los colores fríos y neutrales se la llevan muy bien con la madera, sino que también expone como la elegancia del cuero no tiene ningún problema de combinarse con lo rústico de la madera para darle a este cuarto un acabado hermoso, sensible y sofisticado.

¿Quieres más ideas? No es ningún problema, acá te invitamos a leer 8 Ideas para la cabecera de tu cama (que puedes hacer tu mismo)