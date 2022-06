¿Cuál de estos estilos quieres para tu casa?

Las fachadas ligeras es un tipo de fachada prefabricada, que no forma parte de la estructura y no contribuye a su estabilidad. Funciona como un velo o piel colgada (simple o doble), motivo por el cual son de poca masa y por el tipo de material que se construye, no aíslan ni el ruido, ni la temperatura. Si la piel de la fachada es continua o se interrumpe en cada forjado, las fachadas ligeras se pueden clasificar en “muros cortina o fachada panel”. Son rápidas de montar y son hermosas. Las hay modulares, con silicona, vidrio abotonado, suspendido y pretensado. Generalmente se usan para edificios, locales comerciales. Sin embargo para una vivienda pequeña puede adaptarse un diseño. En la foto ves como se incorpora a la fachada una pantalla hecha de paja para esconder la fea segunda planta. La misma idea en madera, vidrio, aplacados ceramicos, chapas y nuevos revestimientos puede hacer una fachada diferente a bajo costo.