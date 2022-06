Redecorar mi apartamento en un solo fin de semana – ¿Misión imposible?

Lo que no puede faltar en una casa, son las plantas. Estas llenan de vitalidad cualquier espacio, por eso otro de los trucos para redecorar es usarlas en todas las habitaciones. Si no tienes mucho presupuesto para un cambio, las plantas son ideales, puedes conseguir algunas nuevas y colocarlas en lugares estratégicos. Para la sala, inspírate con esta idea de un mini jardín vertical en la pared, es sencillo, económico y embellece los espacios de manera inmediata, sin dejar de resaltar que no te tomará más de un fin de semana para instalarlo.