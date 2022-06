Una cocina vieja que se convirtió en moderna con poquito dinero

La cocina se encontró en mal estado físico y de diseño. No era posible en este caso renovar. Era urgente sustituir por completo la cocina, dejando los desagües donde estaban. La estructura de mampostería no podía aprovecharse pues no permitía optimizar el espacio y desarrollar las gavetas extraibles y toda la necesidad y especificidad de almacenamiento que los clientes deseaban.