9 Casas sencillas de un solo piso ¡Con nuevos estilos para escoger!

Parece un museo de arte, pero no, es una casa. La fachada de tu hogar, sea o no se un solo piso, debe ser sorprender, bien porque combines en ellas materiales, diseños y colores que den como resultado un estilo único o bien porque sea tan original ¡que nadie la pueda olvidar! y este es el caso de esta construcción. Para ejecutar de forma brillante una idea como esta solo asegúrate de que no existe un desnivel importante en el terreno a construir tu hogar, sobre todo en el área de la fachahda.