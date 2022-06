8 Ideas super rápidas para que tengas un jardín

Si tienes poco espacio para un jardín eso no significa que no sea espectacular, al contrario, puede ser una estancia hermosa con el diseño adecuado. Plantas de hojas larga y anchas le dan un aura bastante tropical, súmale unas ondas de césped y piedra, ¡será sencillo pero no pasará desapercibido!

