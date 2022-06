5 Ideas fabulosas para salas pequeñitas

Mientras más funcionalidades le des a tu sala pequeña mucho mejor, debido a que si tienes el espacio perfecto para que que tus invitados pasen la noche ya no será necesario comprar un sofá. Con tan solo tener este mobiliario ya preparado, no necesitarás adquirir uno nuevo. Utiliza pocos elementos decorativos como cuadros enmarcados y persianas que creen un ambiente relajante. Recuerda que las habitaciones pequeñas no deben sobrecargarse.