7 Muebles de cocina que te ganarán un montón de espacio

A veces creemos que ese espacio debajo del mesón no tiene uso pero resulta que es más práctico de lo que crees. Con tan solo ubicar algunos elementos le darás un aspecto realmente hogareño. Si ya no te queda espacio para las revistas o libros, éste lugar es uno de los mejores. No molestará a nadie en casa, ni tendrás que apilarlas en el suelo donde normalmente hay mucho polvo e insectos.