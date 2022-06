¿Cómo divido mi cocina de la sala de estar?

Amarás esta opción si andas en busca de almacenaje. Un estante grande de almacenamiento será tu mejor aliado no solo a nivel decorativo, sino práctico y funcional. Eso sí, te recomendamos que sea de grandes dimensiones, o mejor dicho, que vaya desde el suelo hasta el techo. Si cuenta con varias divisiones pues ¡mucho mejor! Ya que podrás colocar en ellas elementos decorativos y en aquellas divisiones que incluyan puertas podrás almacenar aquellas cositas que andan por la casa de aquí para allá y no sabías donde guardarlas. Esta opción es recomendable para espacios amplios ya que te permitirá crear una división física del espacio de manera independiente. Si por lo contario, tu casa es de dimensiones pequeñas, esta opción no te favorecerá, pues dará la impresión de exceso o sobrecargo y lo reducirás aún más.