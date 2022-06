Ideas para organizar cuartos y dormitorios pequeños

Para dormitorios pequeños, no es recomendable colocar armarios grandes, debido a que ocupan mucho espacio, por eso lo mejor es que uses ideas innovadoras, que brinden la posibilidad de almacenamiento. Como por ejemplo, las cestas, además de ser un accesorio moderno, puedes usarlo como gavetas, también puedes hacer tu propio tendedero y colgar la ropa que no quieras que se arrugue.