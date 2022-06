¡3 cocinas humildes que tuvieron una transformación increíble!

Aunque no lo parezca, esta es la misma cocina que la anterior, solo que con los ajustes correctos. Lo primero que se sustituyó fue el color y material de los gabinetes y encimeras, de modo que el color blanco fuera el protagonista, se obtuvo una mejor iluminación, agregando un poco de carácter con los ladrillos como salpicaderos. El otro punto importante, es que no hay exceso de elementos, utensilios y demás accesorios que se apretujen en el espacio, al contrario, se mantiene minimalista y ordenado todo dentro de cada gaveta, por último también podemos notar que no se ve el enorme refrigerador, puesto que ahora está empotrado en el espacio correcto.