Renovaron este viejo apartamento y les quedó maravilloso

En Homify tenemos una variedad de temas que abarcan todo lo relacionado con inmuebles, propiedades, remodelaciones, diseño y temas afines. Uno de nuestros favoritos sin duda son las transformaciones, porque nos llenan de ideas increíbles que dan resultados reales donde vemos el antes y el después,de diversos espacios.

En esta oportunidad enseñaremos el interior de una casa ubicada en Calle Baró de la Barre, Barcelona. Este proyecto de Espai Interior Home Staging es un caso particular, no solo por la remodelación, sino por el hecho de tratarse de un apartamento destinado al alquiler que no atraía posibles inquilinos gracias a su aspecto, sin embargo esto cambio después del cambio que fue más fácil de lo que se pensaría.