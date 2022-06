La casa que queremos construirle a nuestra madre

Ahora regresemos a la primera imagen haciendo zoom y de noche, se fue el sol y nos centramos en el interior de la casa desde afuera, gracias a su transparencia podemos apreciarla como si no tuviera ningún tipo de cerramientos. La doble altura del área social es extraordinaria no me puedo imaginar en ese espacio. Algo hermoso es la estructura del techo, ¿Qué más ornamento que ese?, La estructura en sí misma es un elemento que le confiere al espacio un carácter particular y de estabilidad.