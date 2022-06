¡Las ideas más geniales para las cocinas más pequeñas!

No hay una mesa que no tenga una función. Las mesas son uno de las invenciones mejor empleadas en el mundo del diseño y la decoración. Definitivamente, nos permiten sentarnos a comer, a beber a hacer actividades, tareas y más. No importa el tamaño de la cocina, pero ¡La mesa tiene que estar! Si no… ¿En dónde picaremos los vegetales?