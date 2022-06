La terraza a los pies de El Ávila

Les tengo un proyecto venezolano que guarda una relación directa con nuestro hermoso valle caraqueño. Se trata de la remodelación de una terraza de un Pent’house con un área de 60m2, ubicado en La Castellana a las faldas del Ávila. La diferenciación de usos a partir de su mobiliario, la mezcla de materiales entre acero y madera son herramientas indispensables utilizadas por el estudio VODO arquitectos en este proyecto. Sin embargo, no todo puede ser perfecto, a pesar de estar a los pies de El Ávila, no tenemos vista hacia éste pero no hay problema, veamos como resuelven este tema nuestros queridos arquitectos.