Casa de 132 m² con excelentes soluciones para aprovechar el espacio

En esta imagen podemos ver la diferenciación volumétrica de sus usos, donde destaca el espacio social como el área de mayor actividad a la cual luego se le adosan otras actividades compartidas de la casa como la cocina y poco a poco se van integrando las habitaciones que comparten su frente con el espacio social. A los lados se adosan el garaje y la lavandería, vinculados principalmente con el exterior.

Este esquema de casa simple pero sumamente bien distribuida, es la demostración de que para una familia grande no no necesitamos disponer de una infinidad de metros cuadrados si no de la disposición adecuada de los espacios.

Me encantan los resultados, ¿qué opinas?