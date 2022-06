Contenedores: Una opción ecómica de vivienda

Pues si, hoy quizás estoy siendo literal, pero sin duda aquí hubo un despliegue de ideas fantástico, si no tenemos más espacio adentro ¿por qué no aprovechar los espacios exteriores?. No es una mala idea, por el contrario, estos arquitectos brasileños de Ferraro habitad nos lo demuestran con el diseño de esta fantástica casa que no tiene nada que envidiarle a un hogar clásico, por el contrario, los arquitectos le dieron a estos contenedores la oportunidad de darles una segunda oportunidad y tiempo de vida.