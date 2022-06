¿Vives el estilo Wabi Sabi?

Para quienes no lo conocen, el estilo Wabi Sabi consiste en destacar la verdadera belleza de los objetos gastados por el paso del tiempo. Básicamente lo viejo y gastado es admirado. En Japón se considera este estilo como algo muy hermoso y de valor que busca crear un ambiente sensible, rústico y algo sencillo o descuidado. Lo más importante de esta tendencia es que un objeto realmente gastado no se puede conseguir, se puede parecer al estilo vintage pero no lo es, aquí lo antiguo es real. Si te gustan las decoraciones simples con un toque práctico y con historia, tu mejor opción es diseñar con el estilo Wabi Sabi: