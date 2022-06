¡Así tu chamo hará todas las tareas!

Una oficina no es oficina si no cuenta con las herramientas propicias para realizar el trabajo con comodidad. Hoy en día se trabaja online, por lo que los equipos deben ser de calidad y tener capacidad para resguardar información de interés. Para contar con una oficina bien equipada considera integrar una computadora, laptop o tablet, impresora, mouse o teclado, teléfonos y hasta un televisor. Si cumples con todos los aspectos, ¡te garantizamos que tu hijo no querrá salir aquí!