15 Cocinas y parrilleras perfectas para tener en casa

¿Qué opinas de este modelo?, no es lo bastante grande o lo bastante convencional pero se caracteriza por poseer un diseño único y realmente encantador. Su forma ovalada hace que el calor se concentre hasta mucho mejor que otros hornos de leña. El acabado gastado por su uso aporta un no sé qué cautivador. Míralo, podría ir en una esquina del patio, no gastarías mucho dinero en mandarlo a construir y tendrías todas las bondades de una parrillera en casa.