Ideas de iluminación buenísimas para esta Navidad

Sea que decores con un árbol, un pesebre o ambos, siempre puedes salirte de lo común y ponerle tu toque personal. Si uno de tus propósitos de este año era contribuir con el ambiente o ayudar al mundo, una buena opción para comenzar a hacerlo (si hay un no lo has hecho) es utilizando elementos reciclados para tu decoración. Esto, es bastante común para el pesebre pero no tanto para el árbol de navidad. Las opciones DIY (“Do It Yourself” o “Hazlo Tu Mism@”) son ideales para economizar en todos los sentidos y lograr una decoración única. Puedes iluminar tu árbol y pesebre con luces típicas de bombillos unicolor, preferiblemente, y agregarle pequeñas velitas. ¿Te parece raro usar velas para iluminar el árbol? Te cuento que la decoración de los primeros árboles de navidad en Alemania (siglo XVI) incluían pequeñas velas. ¡Atrévete, todo dependerá de tu creatividad y preferencias!