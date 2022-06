PLANIFICA tu hogar después del DIVORCIO

Las creencias que te ayudarán a asumir la vida después del divorcio, son aquellas vinculadas a aceptar que la felicidad no se busca; la felicidad está en ti; si la reconoces y la recibes. Aceptar que la felicidad no son sensaciones o emociones, es un estado del ser que debes abrazar y no soltar. Aceptar que la felicidad no se logra descubriendo el camino, la felicidad es el camino que construyes día a día y que no depende de los demás sino de ti. Es sentir que eres dueña(o) y creador(a) de tu nueva vida. Y que además eres la única responsable de percibirla, disfrutarla y compartirla con los demás. Entonces, a trabajar en ese proceso, desde adentro de ti y desde el hogar que será tu aliado y cómplice en todos tus proyectos.