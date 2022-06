Almacena en los pasillos (sin que NADA quede atravesado)

Cuando necesitas espacio extra para almacenar lo que no te cupo en el closet, usa el pasillo para colocarlo ordenadamente. Si no tienes estantes o gabinetes, usa cajas o módulos que puedas apilar una sobre otra para armar tu propio espacio de almacenamiento. Puedes hacerlas también con tablas y unir las cajas de forma abstracta o uniforme para darle un aspecto más original y creativo. Una idea para este espacio, es que procures que el nuevo mueble, sea ancho y no tan largo, esto creará una sensación de amplitud en el área reducida del pasillo.