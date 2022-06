10 Casas económicas para cada tipo de familia

Muchas veces no contamos con la capacidad económica de llevar a cabo la vivienda de nuestros sueños, pero ésto no significa que no pueda darse en un futuro cercano. Las familias pequeñas o recién formadas generalmente buscan ampliar su núcleo con el pasar de los años, por lo que la casa como tal sufrirá cambios y necesitará de más espacio para albergar a todos sus seres queridos. En éstos casos planificar un proyecto de dos plantas es perfecto para dividir y segmentar en cada nivel las etapas de la construcción, dejando el segundo piso para cuando la familia considere que sea necesario expandir la vivienda.